وزير المالية لـ«الوطن»: فلوس الترقيات جاهزة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ«الوطن»، أن المخصصات المالية اللازمة بعد إعلان ترقية نحو 400 ألف معلم جاهزة في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «معيط» أنه بمجرد وصول موافقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على قرارات الترقيات سواء بالنسبة للموظفين والمعلمين بوزارة التربية والتعليم أو أي جهة داخل الجهاز الإداري للدولة يتم اعتماد المبالغ اللازمة لها من الموازنة فوراً.

كان رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر مؤخرا القرار رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة.

وحدد كتاب دوري رقم 2 لسنة 2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد والآليات والقواعد المنظمة لتنفيذ الترقيات بناء على موافقة مجلس الوزراء العام الماضي.

كما أصدّر رئيس الجهاز أيضًا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على حركة الترقيات في جلسته المنعقدة في الأول من أبريل من العام الماضي.

في سياق قريب الصلة كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة والمد له سنة عمل إضافية؛ تقديرًا لموقفه الوطني المشرف، برفض رشوة مالية عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى، وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ليُؤَّكد مجددًا تحلي رجال مصلحة الضرائب بالمسئولية الوطنية من خلال تفانيهم في أداء واجبهم في حماية المال العام، وتحصيل حق الدولة بما يُرضي الله، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذي يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشار الوزير إلى أن هذا التكريم ليس لرفض الرشوة فحسب، وإنما لتفانيه فى الحفاظ على المال العام، وهو ما يُمثل نقطة مضيئة في العمل الحكومي، قائلًا: «إن الأمانة والشرف والالتزام، هو الأصل في كل مصري سواءً من يعمل بوزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة».