عقوبات «المنافسة» ضد أكبر محتكري «البيرة» تدخل حيز التنفيذ

دخلت الإجراءات العقابية التي اتخذها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة «الأهرام للمشروبات» حيز التنفيذ.

وقال مصدر بالجهاز لـ«الوطن»، إن مسئوليه سيتولون مراقبة السوق وأداء الشركة خلال الفترة المقبلة ضمانا لالتزامها بالإجراءات التي أقرها الجهاز، بعد ثبوت مخالفتها والقيام بممارسات احتكارية أضرت بالمنافسين.

عشرات الشكاوى

وكان الجهاز قد تلقى عدة شكاوى، في أكتوبر 2019، من شركات عاملة في قطاع الكحوليات تتضرر فيها من فرض «الأهرام للمشروبات» سيطرتها على السوق، بشكل أضر بمنافسيها وبقواعد المنافسة، وهي الشكاوى التي قام الجهاز على أثرها بدراسة السوق، وتبين ثبوت مخالفة الشركة للقانون.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها الجهاز ضد الشركة التي تعد المحتكر الأول لصناعة البيرة في مصر، 5 إجراءات من شأنها تحجيم الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركة المملوكة لمجموعة «هينكين» الهولندية.

الجريدة الرسمية

وبحسب قرارات الجهاز التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، فإن الإجراء الأول ضد الشركة تمثل في ضرورة إلغاء كافة الشروط أو الالتزامات التي تؤدي لحصر التعاقد معها، بجانب موافاة الجهاز بصورة ضوئية من جميع العقود المعدلة، بعد تنفيذ القرار، مع عملائها من الفنادق والمطاعم والبارات والموزعين وتجار الجملة والتجزئة، التي تتضمن إلغاء هذه الشروط بالتوافق مع قانون حماية المنافسة، وفي فترة زمنية لا تتعدى 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

الإجراءات ضد الشركة

كما شملت الإجراءات ضد الشركة إلزامها بعدم النص على أية شروط أو التزامات تؤدي لحصرية التعاقد معها في تعاقداتها المستقبلية مع عملائها، أو الاقتصار على توزيع منتجاتها دون منتجات منافسيها سواء في الفنادق أو المطاعم أو البارات، وكذلك في عقودها مع موزعيها والتجار المتعاملين معها على الاقتصار على توزيع منتجاتها فقط دون منتجات المنافسين في أسواق المشروبات الكحولية، كما ألزم الجهاز الشركة بالامتناع عن فرض أى قيود على توزيع منتجات الشركات المنافسة في جميع أسواق المشروبات الكحولية، سواء كانت هذه القيود مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لحصرية توزيع منتجاتها فقط بحكم الأمر الواقع.

وألزم جهاز حماية المنافسة جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق بالشركة، بالتوقف فورا عن إصدار أي تعليمات مكتوبة أو شفوية أو ضمنية للموزعين والتجار بالاقتصار على توزيع أو توريد أو شراء منتجات الشركة فقط دون غيرها من منتجات المنافسين.

الأهرام للمشروبات

وتضمنت قرارات الجهاز أيضا إلزام «الأهرام للمشروبات» بعدم منح خصومات مخالفة للقانون لعملائها سواء كانوا فنادق أو مطاعم أوبارات أو تجارا، بحيث يتم منح خصومات موحدة لكل العملاء وغير مبنية على حجم المسحوبات في الفترات السابقة، أو أن يتم منحها لكل عملية شراء على حدة، وليس على إجمالي مشتريات العميل خلال فترة معينة، وكذلك ربط الخصومات بإجبار العملاء على تحقيق هدف معين من المبيعات، وألا تؤدي تلك الخصومات إلي أن يكون سعر المنتج أقل من تكلفته.

وأجبر الجهاز الشركة على التوقف نهائيا عن شراء أو تأجير أية محلات جديدة لبيع أو توزيع البيرة أو النبيذ أو المشروبات الكحولية تحت اسم سلسلة محلات «درينكيز» أو أية علامة تجارية أخرى، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ونطاق الساحل الشمالي، لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ القرار.

وألزم الجهاز كذلك الأهرام للمشروبات بتعديل أسعار جميع منتجاتها، بحيث تكون النسبة بين السعر الذي تبيع به لتاجر التجزئة وسعر بيع نفس المنتج للمستهلك النهائي بمحلات «درينكز» على الأقل 30%.