صور.. مستوطنون يحرقون مسجدا في مدينة البيرة

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس الاثنين، مسجدا في مدينة البيرة قرب رام الله، في أحدث اعتداء للمتطرفين اليهود على دور العبادة التابعة للفلسطينيين.

وألحق الحريق أضرارا جسيمة في مسجد "البر والإحسان"، كما كتب المستوطنون المتطرفون شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدرانه.

وسارع أهالي المدينة إلى إخماد الحريق الذي اندلع بالمسجد، قبل أن تصل فرق الإطفاء إلى المكان، وسط استنكار واسع من السكان لما أقدم عليه المستوطنون.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على أماكن مقدسة للفلسطينيين، فقد سبق وأن أتلفوا مقابر للمسلمين وكسروا شواهدها وكتبوا شعارات عنصرية عليها.

كما نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق قبل أيام.

وتخيم حالة من التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من ميليشيات حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، بقصف إسرائيلي في 20 يوليو الجاري.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن يعمد حزب الله إلى تنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية، في محاولة انتقامية لمقتل محسن.

من جانبه أكد ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​، في حديث تلفزيوني أن تاريخ ​إسرائيل​ في المنطقة تاريخ عدواني، و​لبنان​ متمسك ب​قوات اليونيفيل​ في ​جنوب لبنان​ وسندافع عن لبنان ضد أي عدوان.

وقال حتى: "إننا نعول على ​المجتمع الدولي​ والدور العربي لحفظ أمن لبنان"، مضيفا :"أؤيد ​سياسة​ الحياد الإيجابي ولا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى"، معتبرا أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن لبنان تأتي في إطار المصارحة بين الأصدقاء.