عاجل.. حبس نجل وزير استثمار سابق سنة مع إيقاف التنفيذ في تعاطي الحشيش

قالت مصادر قضائية، إن محكمة الجنايات، عاقبت نجل وزير الاستثمار السابق في حكومة المهندس إبراهيم محلب بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضة دهس الموظف «شريف. أ» تحت عجلات سيارته على طريق الواحات، وشمل القرار تغريم المتهم نجل وزير الاستثمار «أشرف. س» 10 آلاف جنيه.

الطب الشرعي: المتهم كان يتعاطى المخدرات

وأوضحت المصادر، أن الحكم صدر من محكمة الجنايات في قضية تعاطي المخدرات، أما في قضية دهس الموظف، فجرى التصالح فيها مع أسرة المجني عليه.

وأضافت المصادر، أن تحقيقات النيابة بينت أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، وثبت ذلك من خلال خضوع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة من دمائه، وثبت منها إيجابية التحاليل، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات، وإحالته إلى محكمة الجنايات بهذا الاتهام.