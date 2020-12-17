النيابة تحقق مع «أب وأم» أجبرا طفلهما على تعاطي «الحشيش»

تحقق النيابة العامة في واقعة فيديو طفل الحشيش، بعد القبض على مسجل خطر وزوجته اللذين ظهرا في الفيديو وهما يجلسان داخل غرفة بجانب طفلهما على سرير ويجبرانه على تعاطي الحشيش، حيث قالت الأم: «متذدش على صدرك يا واد»، ويشرحان له كيفية تدخين الحشيش بألفاظ خارجة.

حصلنا على الفيديو كامل ومدته 8 دقائق، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم بعدما انتشر فيديو آخر لهما وهما يعذبان طفلهما البالغ من العمر 6 سنوات بالضرب المبرح بسبب رغبته في الإقامة مع جدته ورفضه الإقامة معهما بعد خروجهما من السجن.

واقتادت المباحث الأب المتهم وزوجته إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر، وتعاطي الحشيش، وتعذيب الطفل عن طريق ضربه بقسوة.

وواجهت النيابة المتهمين بفيديو الضرب والحشيش واعترف الأب أنه كان يمزح مع نجله وزوجته ولم يقصد إجباره على تعاطي السجائر، كما أنه لم يكن لديه النية لإعطاء السجائر لنجله مرات عديدة، وأنكر الأب تعاطيه للحشيش.

التحريات: المتهمان عذبا الطفل لرغبته في الإقامة مع جدته

وأفادت تحريات المباحث بأن الأب مسجل خطر وزوجته، اعتادا تعذيب ابنهما البالغ من العمر 6 سنوات، ما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه، علاوة على صعقه بالكهرباء، لرغبته في الإقامة بصحبة جدته، التي تولت تربيته، خلال قضاء المتهمين عقوبة السجن في عدد من القضايا، وتبين أن والد الطفل مسجل خطر، ووالدته سبق اتهامها في عدة قضايا.

كانت اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية تلقى إخطارًا بالقبض على مسجل خطر وزوجته بتهمتي تعذيب طفلهما وإجباره على تدخين الحشيش، فتحرر محضر وأحيل المتهمان للنيابة العامة للتحقيق معهما.