طاقم عزل فاقوس أول الفرق الطبية تطعيما بلقاح كورونا في الشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، تطعيم الفريق الطبي في مبنى العزل بمستشفى فاقوس النموذجي باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وحرصاً على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشرف وكيل وزارة الصحة على بدء حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، حيث أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي جميع المواطنين، بدءاً من خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس المستجد.

وأثناء إجراءات تطعيم أعضاء الفريق الطبي بلقاح كورونا، سجل مستشفى فاقوس النموذجي خروج حالة شفاء جديدة، بعد تعافيها تماماً من الإصابة بالفيروس، وقدم وكيل الوزارة لها التهنئة بالشفاء، وشدد على اتباع إجراءات العزل المنزلي، واستكمال البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، قام محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، يرافقه وكيل وزارة الصحة، وأعضاء برلمان شباب الشرقية، بالمرور على مستشفى فاقوس النموذجي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين علي المستشفي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة، وتقديم بروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا.

وتفقد المحافظ، يرافقه وكيل الوزارة، الصيدلية الرئيسية بالمستشفى، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وقام بمراجعة تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشدداً على ضرورة توافر كافة أصناف الأدوية اللازمة للمرضى، مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.

كما تم المرور علي بنك الدم التجميعي، واطلع وكيل الوزارة محافظ الشرقية على آلية عمل بنك الدم، وطرق تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لمرضى الكلى وجميع الحالات المرضية بأقسام المستشفي المختلفة، كما اطمأن المحافظ من مسئول المعمل على الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في سحب العينات، وإجراء التحاليل الطبية للحفاظ على سلامة المرضى.

وتفقد المحافظ ومرافقوه سير العمل بقسم الكلى الصناعية، الذي يضم 57 ماكينة تعمل على مدار الأسبوع، لتقديم خدمة الغسيل الكلوي لعدد 178 مريضاً، وتم الاستماع إلى عدد من المرضى والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات الصحية والعلاجية المقدمه لهم، مؤكداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة للحفاظ على أرواح المرضى.