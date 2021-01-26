إسرائيل لبايدن: العودة للاتفاق مع إيران أمر سيئ جدا

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن حالة الردع التي تمتلكها إسرائيل في مواجهة كل الدول التي تواجهها قد ازدادت، محذرا بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران، وفق ما نقل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وأضاف كوفاخي أنه لا توجد لدى أي من الدول التي نواجهها النية لشن هجمات ضدنا، مؤكدا أن كل عمليات هذه الدول ضدنا تأتي في سياق الرد على نشاطات نقوم بها نحن.

ووجه رئيس الأركان الإسرائيلي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن قائلا إن العودة للاتفاق مع إيران أو اتفاق مشابه أمر سيئ جدا.

وشدد على أن إسرائيل تتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتابع: إسرائيل مهددة بصواريخ من لبنان وسوريا وغزة وإيران، واستطرد: في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا لكننا سنرد بشكل واسع.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إننا سنحذر اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم في حال اندلاع الحرب، مضيفا أن ذروة العام ستكون في مناورات تحاكي حربا شاملة تستمر شهرا.

كما أضاف أن عددا كبيرا من منازل جنوب لبنان يحتوي ذخائر وصواريخ، كاشفا النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي.

وأردف أنه لا نية لإيران بوقف التموضع العسكري في سوريا.