تسويق ومبيعات وسكرتارية.. وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية

يحرص الكثير من خريجي الكليات والدراسات العليا في الحصول على وظائف شاغرة ذات مرتب مالي كبير، على أن تكون تلك الوظائف مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، كما يبحث العديد منهم عن وظائف شاغرة في البنوك المختلفة.

وأعلن بنك الإسكندرية عبر الموقع الرسمي الخاص به عن حاجته لوظائف شاغلة في مجال العمل المصرفي، لخريجي كليات تجارة وما يعادلها من شهادات وخريجي كلية الآثار.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، على مدار الساعة، تفاصيل الحصول على الوظائف المتاحة، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، وفق الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف المتاحة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات السكرتارية والاستقبال والتسويق الإلكتروني.

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس آثار جامعة القاهرة.

- يتم قبول المتقدمين للوظائف حسب مستوى الأقدمية.

- نوع الوظيفة متعلق بالخدمات المصرفية.

- نظام العمل يكون بنظام شيفت كامل.

- توجد وظائف أخرى متعلقة بالتسويق والمبيعات.

وللتقدم للوظائف المعلن عنها يمكن إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين للوظائف عبر لينك موقع التوظيف «لينك إن» الخاص بالموقع الرسمي لبنك الإسكندرية.

نصائح لاجتياز الانترفيو عند التقدم للوظائف

- الدخول على شبكة الإنترنت للبحث عن الشركة ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بها.

- البحث عن الشركات المنافسة للشركة.

- يجب معرفة الشخص المقرر له أن يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.

- يجب مراعاة إعطاء المحاور إحساس بالثقة في النفس.

- عند إجراء المقابلة، يقوم المحاور بتسجيل عدة ملحوظات في دفتر لإعطاء الإحساس بأن الشركة لديها نظام دقيق في اختيار العاملين، لذلك يجب أن يتحدث المتقدم للوظيفة بثقة كبيرة خلال حديثه.