بنك فيصل الإسلامي يعلن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط والخبرات المطلوبة

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حاجته لشغل وظيفة رئيس قطاع العمليات بالقاهرة الكبرى بالشروط التالية:

تفاصيل وظيفة رئيس قطاع العمليات

المؤهل العلمي

بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال الوظيفة.

الخبرات العملية

- خبرة بنكية لا تقل عن 30 عامًا منها 10 سنوات في مجال الأعمال المصرفية بالبنوك.

- ألا يتجاوز السن 55 عامًا في تاريخ الإعلان.

المعارف والمهارات

- خبرة عالية بالعمليات والممارسات المصرفية خدمات تمويل التجارة – الحوالات عمليات الخزانة.

- معرفة عالية بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية Fin Tech والرقمنة المصرفية Digital Banking.

- معرفة عالية بأعمال الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.

- الإلمام الكامل بنظم وإجراءات العمل المصرفية وتطويرها.

- الإلمام بقواعد وقوانين المزادات والمناقصات وأعمال المشتريات والمخازن.

- الإلمام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تحكم العمليات المصرفية والمخاطر المحيطة بها.

- مهارات قيادية عالية مع قدرة على الاتصال الفعال مع الآخرين.

- قدرة عالية على الإشراف والتنسيق والمتابعة.

- إجادة استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالعمليات المصرفية.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

ترسل السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالي: بنك فيصل الإسلامي المصري: 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقي – الجيزة.

ص.ب: 283 القاهرة، أو على البريد الإلكتروني: humanres@faisalbank.com.eg، مع ذكر كود الوظيفة (20211).

كما أعلن البنك حاجته لشغل وظيفة رئيس قطاع الأعمال المصرفية بالقاهرة الكبرى، بالشروط التالية:

تفاصيل وظيفة رئيس قطاع الأعمال المصرفية

المؤهل العلمي

- بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال الوظيفة.

الخبرات العملية

- خبرة بنكية لا تقل عن 30 عامًا منها 10 سنوات في مجال الأعمال المصرفية بالبنوك.

- ألا يتجاوز السن 55 عامًا في تاريخ الإعلان.

المعارف والمهارات

- خبرة في وضع خطط تطوير الأعمال المصرفية ومتابعة تنفيذها.

- معرفة عالية بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية Fin Tech والرقمنة المصرفية Digital Banking.

- معرفة عالية بالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات.

- معرفة عالية بالعمليات وأفضل الممارسات المصرفية.

- الإلمام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تحكم العمليات المصرفية والمخاطر المحيطة بها.

- مهارات عالية في الائتمان والتحليل المالي.

- مهارات قيادية عالية مع قدرة على الاتصال الفعال مع الآخرين.

- قدرة عالية على التنسيق والإشراف والمتابعة.

- إجادة استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالأعمال المصرفية.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

ترسل السيرة الذاتية للإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالي: بنك فيصل الإسلامي المصري: 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقي – الجيزة.

ص.ب: 283 القاهرة، أو على البريد الإلكتروني: humanres@faisalbank.com.eg، مع ذكر كود الوظيفة (20212).