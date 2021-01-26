بنك فيصل الإسلامي يعلن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط والخبرات المطلوبة
كتب:
أمنية سعيد
12:36 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
وظائف شاغرة
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حاجته لشغل وظيفة رئيس قطاع العمليات بالقاهرة الكبرى بالشروط التالية:
تفاصيل وظيفة رئيس قطاع العمليات
المؤهل العلمي
بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال الوظيفة.
الخبرات العملية
- خبرة بنكية لا تقل عن 30 عامًا منها 10 سنوات في مجال الأعمال المصرفية بالبنوك.
- ألا يتجاوز السن 55 عامًا في تاريخ الإعلان.
المعارف والمهارات
- خبرة عالية بالعمليات والممارسات المصرفية خدمات تمويل التجارة – الحوالات عمليات الخزانة.
- معرفة عالية بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية Fin Tech والرقمنة المصرفية Digital Banking.
- معرفة عالية بأعمال الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.
- الإلمام الكامل بنظم وإجراءات العمل المصرفية وتطويرها.
- الإلمام بقواعد وقوانين المزادات والمناقصات وأعمال المشتريات والمخازن.
- الإلمام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تحكم العمليات المصرفية والمخاطر المحيطة بها.
- مهارات قيادية عالية مع قدرة على الاتصال الفعال مع الآخرين.
- قدرة عالية على الإشراف والتنسيق والمتابعة.
- إجادة استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالعمليات المصرفية.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
ترسل السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالي: بنك فيصل الإسلامي المصري: 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقي – الجيزة.
ص.ب: 283 القاهرة، أو على البريد الإلكتروني: humanres@faisalbank.com.eg، مع ذكر كود الوظيفة (20211).
كما أعلن البنك حاجته لشغل وظيفة رئيس قطاع الأعمال المصرفية بالقاهرة الكبرى، بالشروط التالية:
تفاصيل وظيفة رئيس قطاع الأعمال المصرفية
المؤهل العلمي
- بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال الوظيفة.
الخبرات العملية
- خبرة بنكية لا تقل عن 30 عامًا منها 10 سنوات في مجال الأعمال المصرفية بالبنوك.
- ألا يتجاوز السن 55 عامًا في تاريخ الإعلان.
المعارف والمهارات
- خبرة في وضع خطط تطوير الأعمال المصرفية ومتابعة تنفيذها.
- معرفة عالية بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية Fin Tech والرقمنة المصرفية Digital Banking.
- معرفة عالية بالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات.
- معرفة عالية بالعمليات وأفضل الممارسات المصرفية.
- الإلمام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تحكم العمليات المصرفية والمخاطر المحيطة بها.
- مهارات عالية في الائتمان والتحليل المالي.
- مهارات قيادية عالية مع قدرة على الاتصال الفعال مع الآخرين.
- قدرة عالية على التنسيق والإشراف والمتابعة.
- إجادة استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالأعمال المصرفية.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
ترسل السيرة الذاتية للإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالي: بنك فيصل الإسلامي المصري: 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقي – الجيزة.
ص.ب: 283 القاهرة، أو على البريد الإلكتروني: humanres@faisalbank.com.eg، مع ذكر كود الوظيفة (20212).