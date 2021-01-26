«بنات كوباني».. مسلسل لآل كلينتون عن بسالة المقاتلات الكرديات

تزامنا مع مرور الذكرى السادسة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في كوباني على يد مقاتلات ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، بعد مقاومة امتدت لنحو 5 أشهر أمام أعتى قوة إرهابية مدعومة من قبل تركيا، أعلنت سيدة البيت الأبيض ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي، إنتاج مسلسل يجسد شجاعة الفتيات الكرديات.

وتعتزم شركة HiddenLight التي يمتلكها آل كلينتون، إنتاج مسلسل تليفزيوني عن مقاومة الفتيات الكرديات لداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، بعد شرائها حقوق تحويل كتاب بنات كوباني.. قصة ثورة وشجاعة وعدالة للكاتبة الأمريكية غايل تزيماش ليمون لمسلسل درامي.

ومن المتوقع أن يحل الكتاب ضمن قائمة أعلى الكتب مبيعا في 2021، بحسب دور نشر ومكتبات عالمية، ويسرد قصص وحكايات مقاومة المقاتلات الكرديات، بشكل توثيقي دقيق، ضد إرهابيي داعش، عبر لقاءات وحوارات مطولة مع عدد كبير منهن.

وصرحت هيلاري كلينتون في بيان: إن كتاب (بنات كوباني) قصة غير عادية لنساء شجاعات وثائرات، يناضلن من أجل العدالة والمساواة.

وأضافت: لا يمكننا إلا أن نكون متحمسين للغاية لتقديم هذه القصة الملهمة إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج أفلام عن المقاتلات الكرديات اللائي تحولن لمثال للشجاعة أثار انبهار العالم بأسره، لكن أهمية هذا المسلسل هو أنه سيكون إنتاجا أمريكيا، مع ما يحمله ذلك من مغزى لجهة الاحترافية الفنية والبصرية العالية التي يمتاز بها الإنتاج الدرامي والسينمائي في بلاد العم سام.

وأوردت مجلة هوليوود ريبورتر المختصة ببث أخبار عاصمة الفن والسينما الأمريكية هوليوود، خبر اعتزام هيلاري كلينتون إنتاج هذا العمل الضخم.

وبحسب النقاد فإن صدور الكتاب الذي سيتحول لمسلسل تليفزيوني، يعد فرصة ذهبية للتعريف أكثر فأكثر بدور النساء والفتيات الكرديات، خاصة أنهن أصبحن بمثابة أيقونة عالمية في تصديهن الشجاع للدواعش والإرهابيين على اختلاف مسمياتهم، من النصرة إلى ميليشيات الائتلاف السوري وهلم جرا.