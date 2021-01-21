إشادات النخبة بصاحبة قصيدة تنصيب بايدن: كلينتون تتوقع لها رئاسة أمريكا

بثقة الكبار وقفت سمراء اللون بجسدها الصغير وملامحها الإفريقية التي يغلب عليها مشاعر الحب، أمام الحشد الأكبر من القادة والسياسيين الأمريكين، في الحدث الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، لتلقي أماندا غورمان، قصيدتها «التل الذي نتسلقه»، إشارة إلى الـ«كابيتول»، في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن، وهو ما لفت أنظار جميع الحضور لها، وجعلها تخطف الأضواء، وتشد انتباه المتواجدين.

عبرت «غورمان» ذات الـ22 عامًا، بقصيدتها عن واقعة اقتحام مبني الكونجراس من قبل أنصار ومؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، في 6 يناير الماضي، والعنف الذي تعرضت له البلاد جراء تلك الأحداث التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، مطالبة المواطنين بالتوحد، وأن الديموقراطية تنتصر في النهاية، مختتمة القصيدة بوصفها لنفسها «فتاة سوداء نحيفة، تنحدر من أصول عبيد، ربتها أم عزباء، تحلم بأن تصبح رئيسة، لتجد نفسها تتلو قصيدة أمام رئيس».

إشادات السياسيين والمشاهير بـ«غورمان» على أدائها بحفل تنصيب بايدن

لاقت «غورمان» إشادات من كبار السياسين والمشاهير في المجتمع الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كتب عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر» أنه يوم للتاريخ، مشيدًا بآداء «أماندا»، وواصفًا قدرات الشباب بالضوء الذي يحتاج إلى الشجاعة لرؤيته.

ووصفت هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة سابقًا، والسياسية البارزة، قصيدة «أماندا» بالمذهلة، وأنها لا تستطيع الانتظار لرؤية الشاعرة السمراء في أثناء ترشحها لرئاسة البيت الأبيض في عام 2036، بحسب ما وعدت به «أماندا».

وغردت أوبرا وينفيري، المذيعة الأمريكية الشهيرة، بأنها فخورة لرؤية شابة جديدة تنهض وتظهر، وذكرت أن مايا أنجيلو تبتهج الآن، إشارة ألى الكاتبة والشاعرة الأمريكية الراحلة مايا أنجيلو، حيث إن وينفيري، وأنجليو، وأماندا، من أصحاب البشرة السمراء، لترد عليها «غورمان» أنها لم تكن تصل إلى مكانها هذا دون النماذج الملهمة مثل وينفيري، وأنجيلو، لافتة إلى أنها خلال حفل التنصيب كانت ترتدي خاتمًا هدية من وينفيري.

وفي عالم الفن، نشر الممثل الكبير، مورجان فريمان، عبر حسابه على «فيس بوك» صورة تجمعه بأماندا، وعلق عليها بالتهنئة لأول شاعرة شابة وطنية تصنع التاريخ، كما غرد الفنان مانويل ميراندا، عبر حسابه بـ«تويتر» لتهنئة أماندا على مثاليتها، واتقانها في كتابة القصيدة، وردت عليه «غورمان» بسؤاله لو كان التقط مشاهد من حفل التنصيب، لأنها لم تستطيع مساعدة نفسها.

وبحسب ما نقلته شبكة «فرنسا 24» عن وسائل إعلام أمريكية، فإن السيدة الأولى جيل بايدن، هى صاحبة اقتراح تواجد «غورمان» في حفل التنصيب، بعد أن حضرت إحدى ندواتها الشعرية، وبدأ اسم الشاعرة السمراء في الانتشار بعد فوزها بجائزة «أفضل شاعرة شابة» في أمريكا، وذلك بعد ثلاث سنوات من فوزها بجائزتها الأولى في الشعر بعمر لا يتعدى 16 عامًا، كما أنها درست علم الاجتماع في جامعة هارفرد.