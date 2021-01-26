آية عبدالرحمن: آخر كلمات الضيف المتوفى كانت عن المهندس المصري

قالت الإعلامية آية عبدالرحمن، إنها لم تعلن اسم ضيفها المتوفى، لأنه وفق اعتبارات المهنية الإعلامية، لا يمكن التصريح باسمه دون استئذانه، وجرى استئذان أسرته، ومكان عمله في مصر للطيران، مبينة أن وزارة الطيران مبسوطة من دعوات الترحم على المهندس الفقيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت اسم المهندس الراحل أبو طالب توفيق أبو طالب، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة الفنية على هنجر 7000، الذي مات فيه أبوطالب، أثناء حوار مع قناة «extra news»

وجه المهندس أبوطالب كله نور ورضا.. وأشاد بالمهندس المصري

وأضافت «عبدالرحمن» أثناء تقديمها برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن الضيف المتوفى وجهه كله نور ورضا، وكان حريصا على العمل بشدة، مشيرة إلى أنه كان يجيب عن سؤال حول الإمكانات التي تميز المهندس المصري عن باقي المهندسين في العالم، لكن جاءه الأجل أثناء الرد على السؤال، لكنه قال قبلها إن المهندس المصري قادر على تعلم الجديد، وقدرته على دخول مجال صيانة الطائرات الفنية، مع التميز عن أي مهندس موجود في العالم.

المهندس توفى في الطائرة حيث أفنى عمره كله.. نسأل الله أن يدخله فسيح جناته

وتابعت «عبدالرحمن»: «شركة مصر للطيران تشرف على تصليح طائرات من دول مختلفة والموقف بالنسبة لي كان مؤثرا جدا وكان فيه عظة للجميع وأسأل الله أن يدخله فسيح جناته، مشيرة إلى أن المهندس توفي داخل الطائرة، حيث أفنى معظم أيام عمره وعلم كثيرا من الفنيين والمهندس، وأشكر الجميع على الدعوات والدنيا فانية وقد يموت الإنسان في أي لحظة».

وارتدت المذيعة اللون الأسود حدادا على المهندس الذي توفى أثناء حوار تليفزيوني في مطار القاهرة الدولي في مقر عمله.