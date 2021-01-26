آية عبدالرحمن: سعيدة بإطلاق اسم أبو طالب توفيق على هنجر 7000 بمطار القاهرة

أعربت الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج «الحقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «إكستر نيوز»، عن سعادتها لإطلاق اسم المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي توفى أثناء تصوير حلقة تليفزيونية معه خلال عمله الأحد، وأثناء تواجده بهنجر 7000 بمطار القاهرة، الخاص بصيانة الطائرات على الهنجر الذي كان يعمل به، قائلة: «شخص يستحق التكريم».

وأضافت آية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ربنا يرحمه رحمة واسعة، لم أتوقع أن ما حدث له من تعرق شديد وعلامات توتر وإجهاد، إنها كانت الأنفاس الأخيرة له، موقف صعب لن أنساه، شوفت حزن كبير من العمال عليه».

وتابعت: «لن نذيع أي شيء مما تم تصويره، أغلقنا التصوير ولم أتمالك أعصابي وألغينا الفقرة، حقيقي الإنسان في لحظة يتوفى، وفي لحظة يحصد ما زرعه خلال حياته، وبشكل مفاجئ، زي هذا الرجل العظيم، موقف مهيب».

وكان أبوطالب، تولى قيادة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية 3 مرات وبقرارات من رؤساء مختلفين للشركة للقابضة لمصر للطيران وذلك بسبب كفاءته وتفانيه في العمل الذي جعل الشركة تتوسع في العمل وتحقق إيرادات وأرباح مالية كبيرة.

كما تم تعيين المهندس أبو طالب توفيق خلال عام 2011 رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وبعد أن أثبت جدارته خلال رئاسته لشركة الصناعات المكملة تم تعيينه رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال عام 2012 وحتي عام 2015، ونظرا لكفاءته الكبيرة أثناء توليه قيادة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قررت الشركة القابضة لمصر للطيران تعيينه للمرة الثانية رئيسا لشركة الصيانة والأعمال الفنية خلال عام 2016.

كما استمر في رئاسة شركة مصر للطيران خلال ولايته الثانية لها حتي عام 2018، ثم أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الحالي قرارا أكتوبر الماضي بتعيين المهندس أبوطالب توفيق للمرة الثالثة رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.