أستاذ صحة عامة بعين شمس توضح أسباب انخفاض أعداد كورونا الفترة الحالية

كشفت الدكتور وجيدة أنور، أستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسباب انخفاض نسب الحالات المسجلة يوميا من الإصابات بـفيروس كورونا «كوفيد 19»، قائلة «الإجراءات الاحترازية المطبقة الوقت الحالي والفترة الماضية وكذلك التشديدات والتوجيهات الصارمة من قبل الحكومة المصرية، أدت إلى انخفاض نسب الحالات تدريجيا».

انخفاض نسب الإقبال على المستشفيات والإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا

وأضافت أستاذة الصحة العامة بطب عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسب الإقبال أيضا على المستشفيات انخفضت عن الأول، وكذلك نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا انخفضت، موضحة أن الطواقم الطبية أصبحت الآن مؤهلة لإدارة الأزمة في المستشفيات، نظرا للخبرة التي اكتسبتها منذ ظهور الازمة، وأصبحت تستطيع أن تفرق بين الحالات التي يمكن أن تتلقى العلاج بالعزل المنزلي وكذلك الحالات التي تحتاج إلي الحجز بالمستشفيات أو الحجز بوحدات الرعاية المركزة.

وجيدة: أتوقع استمرار الانخفاض تدريجيا في التسجيل بنسب الحالات المصابة بكورونا

وتوقعت الدكتورة وجيدة أنور استمرار الانخفاض تدريجيا في التسجيل بنسب الحالات المصابة بكورونا وفق الإحصائيات والدراسات التي أشارت إلى ذلك، موضحة أن ذلك يتحقق إذا استمر المواطنون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، لافتة إلى أنه منذ مطلع الشهر المقبل ستستمر عدد الحالات في الانخفاض.

وناشدت أستاذة الصحة العامة بطب عين شمس، المواطنين ضروروة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بالفيروس، التي منها الالتزام بارتداء الكمامة طول فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي في الأماكن ذات الكثافة العالية من المواطنين، فضلا عن الالتزام بعمليات التطهير للايدي والمتعلقات الشخصية، والابتعاد عن الوجبات المكشوفة خارج المنزل والوجبات السريعة «فاست فود» وأكدت أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالتغذية الجيدة والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، فإنها محفزة جدا للمناعة.