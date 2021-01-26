«الصحة» توضح أسباب انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا

كشفت مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة، عن انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس، وكذلك انخفاض عدد المترددين على مستشفيات العزل.

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الانخفاض الذي يشهده المنحنى الوبائي للفيروس، يعود إلى عدة أسباب، أولها الالتزام بارتداء الكمامات بعد فرض الغرامة علي المواطنين من قبل مجلس الوزراء، وكذلك قيام المؤسسات المختلفة في الدولة بخفض العمالة وتطبيق قرار التناوب بين العمال، وكذلك التشديد علي اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين والمواطنين بصفة عامة، والخوف الذي زاد بعد الارتفاع الشديد الذي شهده المنحني في شهر ديسمبر الماضي.

اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: تخطينا الذروة ولكن يجب التمهل

وأضافت المصادر، في تصريحاتها، أننا تخطينا ذروة انتشار الفيروس، ولكن لا يجب التعجل في إصدار الحكم، وبمرور هذه الأسبوع، سنتأكد من تجاوز ذروة الفيروس، وسوف نعلن عن ذلك، ولكن يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس حتى لا تحدث انتكاسة ويعود المشهد في الارتفاع مرة أخرى.

وعن بدء تطعيم الفرق الطبية، أكدت المصادر أن هناك عدد من شحنات لقاحات مختلفة عن اللقاح الصيني ستأتي خلال الأيام القادمة، وسيتم تطعيم الأطقم الطبية بها ثم المواطنين، وهناك خطة معدة بذلك لتطعيم المواطنين على مستوى المحافظات.

وزارة الصحة مستمرة في رفع درجات الاستعداد القصوي بجميع محافظات الجمهورية

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس وغيرهم من أي فيروسات.

ودشنت وزارة الصحة أيضا منصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس لحظة بلحظة، فضلا عن تطبيق «صحة مصر» المزود بكافة المعلومات بلغات مختلفة ويمكن تحميله على الهواتف.