الصحة: لن يتم التطعيم بلقاح كورونا إلا بعد توافر الجرعة الثانية

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن اللقاحات موجودة منذ أسابيع، ولكن الوزارة اتخذت قرارا بعدم التطعيم إلا بعد توافر الجرعات الثانية لمن سيحصلون على الجرعة الأولى، ولكي لا نقع في نفس الفخ الذي وقعت فيه دول أخرى، طعمت مواطنيها، وحدثت مشكلة في الجرعة الثانية.

تأمين مخزون اللقاحات

وأضاف «عبد الفتاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الدولة نجحت في تأمين مخزون اللقاحات، وتصل تباعا كل أسبوع، بحيث تصل إلى جميع الفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن مصر منفتحة للحصول على اللقاحات من أكثر من مصدر، وكل اللقاحات التي حصلت عليها آمنة تماما، وكل لقاح يمر بمجموعة من الاختبارات في المعامل المصرية، وخلال أسابيع قليلة سنعلن أن مصر ستسهم في إنتاج اللقاح.

البداية مع الأطقم الطبية

وشدد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن هذا أمر جيد، ويضمن استمرار الإمدادات من اللقاح لمصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة، لافتا إلى أن الدولة بدأت بالفرق الطبية في مستشفيات العزل، وخلال فترة قريبة فإن كل من له رغبة في التطعيم سوف يحصل على اللقاح، والأولوية حاليا للفرق والصفوف الطبية في مستشفيات العزل.

الجدير بالذكر أن مصر مثل العديد من الدول الأخرى، تمر بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وأصدرت العديد من القرارات لمكافحة انتشار الفيروس، ومنها توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها على من لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، إضافة إلى فرض غرامة أخرى على المحلات التي لا تلتزم بنسب الإشغال المقررة.

وسعت مصر إلى التعاقد على كميات من اللقاح لفيروس كورونا، وبالفعل استلمت كميات من لقاح «سينوفارم».