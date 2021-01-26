أطباء التأمين الصحي بالفيوم يتلقون لقاح كورونا

بدأت الأطقم الطبية بمحافظة الفيوم في التطعيم بلقاح كورونا، اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، في مستشفى التأمين الصحي، المخصصة لعزل مصابي كورونا.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عملية تلقي الأطباء للقاح كورونا، بالإضافة إلى متابعته الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، ضمن خطة الدولة، التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريراً لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 24 سريراً عناية مركزة، لافتاً إلى أنه يجري العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفي.

وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال المقررة، حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة، ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقاً، خاصةً وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، لاسيما وأن المستشفى سيمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة تجهيز مستشفى الصدر، ليعمل بكامل طاقته بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليعمل جنباً إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي.