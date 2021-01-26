أطباء التأمين الصحي بالفيوم يتلقون لقاح كورونا
كتب:
أسماء أبوالسعود
08:09 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
بدأت الأطقم الطبية بمحافظة الفيوم في التطعيم بلقاح كورونا، اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، في مستشفى التأمين الصحي، المخصصة لعزل مصابي كورونا.
وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عملية تلقي الأطباء للقاح كورونا، بالإضافة إلى متابعته الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، ضمن خطة الدولة، التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريراً لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 24 سريراً عناية مركزة، لافتاً إلى أنه يجري العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفي.
وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال المقررة، حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة، ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقاً، خاصةً وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، لاسيما وأن المستشفى سيمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ بسرعة تجهيز مستشفى الصدر، ليعمل بكامل طاقته بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليعمل جنباً إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي.