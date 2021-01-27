الأمريكي المتهم بطعن سودانيتين برمح أثناء العلاقة: طلبوا فلوس زيادة

«كنت بمارس معاهم الجنس هما الاثنين في وقت واحد، داخل الفيلا بتاعتي في القاهرة الجديدة، بس الخلاف حصل على الأجرة كنت متفق معاهم كل واحدة تاخد 500 جنيه بس واحدة منهم قالت عايزة 1000 جنيه» بهذه الكلمات اعترف الشاب الأمريكي «دارن .س» 33 سنة، في تحقيقات النيابة العامة، بتهمة الشروع في قتل سيدتين سودانيتين عن طريق طعنهما برمح خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على أجرة ممارسة الجنس مع المتهم.

المتهم: اتعرفت على واحدة منهم في بار

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة التي انتهت إلى إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل، بعد أن ضبطته شرطة النجدة خلال محاولته الهرب بسيارته من الفيلا، بعد أن أبلغتا السيدتان الشرطة بتعرضهما للطعن من قبل المتهم خلال وجوده في حالة سكر، أنه تعرف على إحدى السيدتين وتدعى «جين.ج» 33 سنة، سودانية الجنسية داخل بار، واتفقت معه على ممارسة الجنس معه نظير حصولها على مبالغ مالية، وكانت تحضر له في الفندق الذي يقيم فيه أحيانًا لممارسة الجنس.

الشاب الأمريكي: كنا في حفلة جنسية

وتابع المتهم أن الفتاة كانت ذهبت معه إلى الفيلا الخاصة به في القاهرة الجديدة، وكانت تقضي معه 3 أيام ثم تذهب إلى منزلها في المعادي، وبعد ذلك عرفته على فتاة أخرى تدعى «استیلا»، 43 سنة، واتفق معهما على قضاء حفلة جنسية في الفيلا وبعد الانتهاء من مشاهدة أفلام جنسية وشرب الخمور، وقبل البدء في ممارسة الجنس، طلبت واحدة منهما زيادة الأجر إلى 1000 جنيه في الليلة، فرفض وحدثت بينهم المشاجرة أمسكت واحدة منهما السكين وطعنته في يده فأمسك رمحا وطعنها به، وتبين من معاينة الفيلا وجود قوس وسهم ملقى على الأرض ووجود دماء حولها ووجود خنجر على سرير غرفة النوم.