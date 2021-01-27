لو معاك آيفون.. ازاى تعرف التطبيقات اللي بتجسس عليك

خلال السنوات الأخيرة أصبحت التكنولوجيا جزءا هاما من حياتنا اليومية، فمن خلال التطبيقات الذكية أصبح بالإمكان التواصل مع الآخرين، وتتنافس الشركات العالمية على تقديم العديد من الخدمات، ومنها شركة آبل التي أطلقت مؤخرًا تحديثات للخصوصية، لمساعدة مستخدمي هواتف آيفون على كيفية معرفة طرق التطبيقات بالعمل على جهازك، ما إذا كان يجمع معلومات عنك.

وتستعرض جريدة «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال التكنولوجيا، كيفية معرفة التطبيقات التي تجمع عنك معلومات أو ما يعني أنها تتجسس عليك، من خلال جهاز الآيفون.

مع العلم أن تلك الميزة هي متاحة في أجهزة الآيفون فقط، بسبب تحديث شركة آبل، وإليك أهم طرق معرفة التطبيقات التي تجمع عن معلومات شخصية معك.

خطوات معرفة التطبيقات التي تجمع عنك معلومات من جهاز الآيفون

وللحصول على تلك الميزة يجب أن تقوم بتحديث نظام عمل جهاز آيفون إلى iOS 14.3، حيث يمكنك من تفعيل تلك الخاصية .

ولتفعيل تلك الخاصية يجب أن تقوم بتلك الخطوات

اذهب إلى إعدادات الهاتف الجوال.

ثم اختيار عام

وفي النهاية قم باختيار تحديث برامج على هاتفك الآيفون

بعد تحديث هاتف الآيفون، قم بالذهاب إلى متجر التطبيقات، ويجب بعدها أن تقوم بفحص التطبيقات التي قمت بتحميلها سابقًا أو حتى ترغب في تثبيتها.

بعد الضغط على التطبيق الذي ترغب في معرفة ما إذا كانت تجمع عنك معلومات أم لا، يتم بعدها تقوم باختيار ضغط قسم خصوصية التطبيق، ثم اضغط على «مشاهدة التفاصيل».

يتم بعدها الحصول على تقرير عن أهم المعلومات التي قام التطبيق بجمعها، ويمكنك الضغط فوق كلمة المزيد لمعرفة كيفية تتبع التطبيقات لما تفعله على الهاتف.

وبذلك تصبح شركة آبل هي الوحيدة التي تتيح لمستخدمي أجهوتها التكنولوجية بمعرفة المعلومات التي تقوم التطبيقات بتجميعها، حتى يكون للمستخدم حرية الاستمرار التعامل مع تلك التطبيقات أولا.