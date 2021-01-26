لو الشبكة بتقطع.. خطوات إجراء «مكالمات الواي فاي» من هاتف آيفون

مشكلة انقطاع شبكة الهاتف المحمول أو ما يعرف بالخدمة الخلوية، تجعل من الصعب إجراء مكالمات هاتفية، لكن أجهزة آيفون المتطورة عالجت تلك المشكلة من خلال استخدام ما يعرف باسم «اتصالات الواي فاي» والتي تمكنك من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل باستخدام الإنترنت، بدلا من شبكة الهاتف.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقراء، خطوات إعداد مكالمات الواي فاي في هاتفك من نوع الآيفون، وفقًا لما ذكر في موقع الدعم الفني لخدمات آبل في السطور التالية..

خطوات إعداد مكالمات الواي فاي في هواتف الآيفون

في البداية يجب التوجه نحو إعدادات الهاتف المحمول.

ثم قم باختيار كلمة خلوى

ستظهر قائمة بالإعدادات المطلوبة، قم باختيار مكالمات واي فاي ضمن معلومات مشغل شبكة الجوال.

اضغط على التبديل إلى اتصال واي فاي على الجهاز.

ثم اختر كلمة تمكين ضمن القائمة الظاهرة.

ستظهر لك صفحة متعلقة بالاتصال بأرقام الطوارئ، اضغط على متابعة.

سيتم اختيار تلك الخاصية بشكل تلقائي إذا كانت هناك التقاط لشبكة واى فاي على هاتفك المحمول.

إذا تعذّر إجراء مكالمات أو استقبالها على iPhone

قد يتعذّر عليك إجراء مكالمات أو استقبالها على iPhone لأسباب غير متعلقة بالشبكة، حيث يمكن أن يتوقف الهاتف عن التقاط الشبكة في حالة وجود مشكلة في الإعدادات، أو إذا كانت البرامج غير محدثة.

في حالة ظهور عبارة «لا توجد خدمة» أو جارٍ البحث عن شبكة، أعلى الهاتف، ولم تتمكن من إجراء المكالمات أو استقبالها على iPhone، فاتبع هذه الخطوات، وقم بإجراء اختبار بعد كل خطوة:

التحقق من إعدادات iPhone

انتقل إلى «الإعدادات» وقم بتشغيل «نمط الطيران»، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ، ثم قم بإيقاف تشغيله.

انتقل إلى «الإعدادات» وتأكد من أنك لم تقم بتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» وتأكد من إيقاف تشغيلها.

انتقل إلى «الإعدادات» ثم «الهاتف» ثم «جهات الاتصال المحظورة».

انتقل إلى «الإعدادات» ثم «الهاتف» ثم «تحويل المكالمة» وتأكد من إيقاف تشغيلها.