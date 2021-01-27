عبدالله السناوي: دور الجيش مشرف والمصريون يثقون به

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن المصريين ظلوا لقرون طويلة ممنوعين من دخول الجيش، ولذلك فإن لديهم اعتزاز بالجيش، والشعب المصري يضع ثقته في جيشه ويعتز به، ودور الجيش مشرف ولا يجب السماح بالتفرقة بين الجيش والشعب، مشددا على أن نظرية الأمن القومي تعود إلى حقائق التاريخ بالتجربة العملية.

السناوي: عقيدة الجيش المصري ليست مثل التركي

وأضاف «السناوي»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن الجيش المصري عقيدته ليست أيدولوجية أو دينية مثل الجيش التركي الذي كانت عقيدته علمانية وانكسرت، والرئيس التركي رجب طيب أردغان لم ينشيء جيشا إسلاميا أو حافظ على العقيدة العلمانية، كما أن الجيش الباكستاني عقيدته إسلامية، ولكن الجيش المصري عقيدته وطنية.

قوى التغيير في مصر جاءت خارج السياق

وعن ثورة 25 يناير، قال الكاتب الصحفي، إن قوى التغيير في مصر جاءت خارج السياق، وأكثر التقديرات في ثورة 25 يناير كان أن ينزل 5 آلاف شخص، ولكن الفساد المتوحش، وسيناريو التوريث استقطب كل الغضب، وانضمت قطاعات شعبية كبيرة كاسحة للثورة، وبالتالي حدث ما حدث، وأحد أخطاء الشباب أنهم تصوروا أنهم بذلك أسقطوا النظام، ومن يتهم الثورة بالمؤامرة أو أنها من فعل جماعة الإخوان الإرهابية فهو يهين الشعب المصري لأنها ثورة الشعب المصري، والإخوان لم يكونوا مؤمنين بالثورة ولا ببناء دولة ديمقراطية حديثة، ومهدي عاكف مرشد الإخوان قال عنها: «عملوها شوية عيال»، ولكن قوة ثورة يناير أن الشباب هو الذي حسم.

الجدير بالذكر، أن مصر احتفلت الاثنين، بعيد الشرطة الـ69، والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، والتي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الذين قادوها هم شباب مخلصون.