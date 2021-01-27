البنك المركزى يسمح بفتح حسابات مصرفية للشباب من 16 إلى 21 سنة

أعلن البنك المركزى، عن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة، بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لايتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.

ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكل الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

كما شدد على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

وأكد البنك المركزي أن ذلك التوجه يأتي في ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرص البنك على دمج الشباب في القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.