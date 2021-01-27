إسبانيا تعلن عن عقار يحد من تكاثر كورونا بنسبة 99%: فاعليته قوية

ذكرت شركة «فارما مار» الإسبانية، أنَّ دراسة علمية محكمة نشرت في مجلة «جورنال سينس»، أثبتت فاعلية عقارها المسمى «بليتيدبسين» في العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوصلت الدراسة العلمية للنتائج بناء على اختبارات في المرحلة ما قبل التجارب السريرية.

وأظهرت الدراسة، أنَّ العقار الذي يستخدم لعلاج أنواع معينة من مرض السرطان، استطاع الحد من تكاثر الفيروس في الجسم بنسبة 99%، حيث أجرى علماء تجارب في بيئة مختبر في نيويورك وسان فرانسيسكو وباريس، للوصول إلى نتائج.

وقالت الشركة إنَّ البيانات التي توصلت إليها الاختبارات، تدعو لإجراء تجارب سريرية موسعة على اعتبار أن عقارها قادر على علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي تتواصل مع جهات تنظيمية لإتمام التجارب.

ويعتبر الدواء المستخدم «بليتيدبسين» مرخص استخدامه في بعض الدول لعلاج السرطان، وقد وجدت الشركة أنَّه قادر على تثبيط البروتين في الجسم المضيف، وبما يمنع قدرة بروتين كورونا على التكاثر.

ويقول العلماء إنَّ عقار «بليتيدبسين» قد يكون أكثر فاعلية بمقدار 27.5 مرة من عقار «ريمديسفير» في علاج كورونا.

وبالتزامن، ارتفعت أسعار أسهم الشركة بنسبة 13%، ليقترب سعر سهمها من 99 يورو.

ويشهد العالم قيود متزايدة، وقرارات إغلاق وحجر هادفة إلى وقف انتشار جائحة كورونا، ما تسبب في احتجاجات أدت في بعض الأماكن الى أعمال عنف وشغب، والأمل الوحيد الذي يلوح في الأفق هو حملة التلقيح ضد الوباء التي تتقدم بشكل متفاوت، حيث لا تزال عمليات التلقيح تسجل تباطؤا في دول أو حتى لم تبدأ بعد.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 2.1 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا جراء الوباء إذ سجلت 421 ألف وفاة تليها البرازيل بـ218 ألف وفاة.