تطوير 112 وحدة صحية بـ12.3 مليار جنيه ضمن منظومة التأمين الشامل بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، للمرور الميداني، برفقة الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لمتابعة الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى ضمن المنظومة، وكذلك متابعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة 12.3 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى تجهيز 122 موقعًا لفتح الملفات الأسرية والفردية، ما ساهم في تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة، والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة ذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وشدد نائب المحافظ أثناء جولته على مسئولي الشركات المنفذة بالجودة المطلوبة في تنفيذ أعمال البنية التحتية، لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبي لها من إجمالي 112 وحدة صحية ضمن المنظومة أيضاً، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى من خلال وزارة الأتصالات.

على جانب آخر، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ بمشروع الإسكان المتميز، قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد العمارات السكنية بالتجمعين الأول والثاني، يرافقها مجموعة من المهندسين المتخصصين للوقوف على الأعمال الجارية ، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة لدفع العمل سواء بتكثيف العمالة والمعدات ، بالإضافة إلى توفير مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإنهاء كافة أعمال التشطيب.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم توزيع المهندسين في مختلف التخصصات المعمارية للمتابعة الدقيقة لكل مكونات المشروع ، مع وضع الحلول الفنية والهندسية اللازمة لأى معوقات تعرقل سير العمل ، موضحة بأن الفترة القادمة ستشهد إجراءات حازمة مع أي قصور أو تأخير في التنفيذ وفقاً للبرنامج والتوقيتات الزمنية المحددة في ظل الدعم اللامحدود من المحافظة والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق.