سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-1-2021 مقابل الجنيه المصري

يتابع كثيرون سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إذ إنّ العملة الخضراء هي المحرك الأول في الاقتصاديات العالمية، حيث ارتفع الدولار في مستهل معاملات اليوم الأربعاء 27 يناير، في بنك قناة السويس، واستقر في البنك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والإسكندرية والمصرف المتحد.

وفي هذا الصدد تقدم جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الاقتصادي، أسعار الدولار في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، وذلك في ضوء اهتمام المواطنين بسعر الدولار الذي يؤثر على أسعار السلع، وجاء سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير الحالي كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

واستقر سعر العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية حيث سجل سعر اليورو في بداية معاملات اليوم بنحو 19.0 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع في بنك مصر، بينما في المصرف المتحد في 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية بنحو 21.74 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي بنحو 21.49 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بنحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر سجل الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أما عن سعر الدرهم الإماراتي، فوصل في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، بينما في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.