ضبط 23 قطعة سلاح و2.5 كيلو حشيش وتنفيذ 1259 حكما بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، عقب تنفيذ حملة مكبرة من ضبط 23 قطعة سلاح متنوعة، وكميات كبيرة من المواد المخدرة، تضمنت ضبط 2.5 طربة حشيش، و32 قطعة حشيش زنة 450 جرامًا، وكميات من مخدر الشابو، كما تم تنفيذ 1259 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، ما أسفر عن ضبط 23 قطعة سلاح غير مرخصة.

كما ضُبطت 12 تذكرة لمادة الشابو المخدر زنة 50 جرامًا بحوزة عامل يقيم دائرة مركز البلينا، وسابق اتهامه في عدة قضايا سرقة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنهما الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط طربتي حشيش، و32 قطعة زنة 450 جرامًا تقريبًا، بإجمالي وزن 1000 جرام، ومبلغ مالي 3455 جنية، وهاتفين محمول وميزان حساس وسلاح أبيض (سكين)، وذلك بحيازة عامل يقيم دائرة مركز جرجا، وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والميزان لوزن المواد المخدرة، والسلاح بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

كما ضبطت الحملات أيضًا 3 أكياس لمادة الشابو المخدر زنة 3 جرامات بحوزة عامل يقيم دائرة مركز دارالسلام، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنهما الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط المتهم «محمد. ج. ص»، 28 سنة، عامل ومقيم بقسم جرجا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة.

وأسفرت الحملات أيضًا عن تنفيذ 1259 حكمًا قضائيًا متنوعًا بدائرة المراكز والاقسام.

وحُررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتنفيذ حملات مماثلة.