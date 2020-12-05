ضبط 30 قطعة سلاح ومواد مخدرة في حملات أمنية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط 30 قطعة سلاح، وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، تم ضبط بندقيتين آليتين، و7 بنادق خرطوش، و18 فرد صناعة محلية، وفردين خرطوش.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 14 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 600 جرام بحوزة شخص يقيم شارع البركة قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وضُبطت 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنة 150 جرامًا بحوزة عاطل يقيم شارع عطا فراج قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، وضُبطت لفافة من نبات البانجو المخدر زنة 20 جرامًا حيازة عامل يقيم في بندر طما دائرة مركز طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

كما تم ضبط 20 قرص تامول، وسيجارة حشيش، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال " بحوزة عامل يقيم بندر المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.