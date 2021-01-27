مستند.. تفاصيل صفقة بيع أسهم «جلاكسو سميثكلاين» لشركة بريطانية

قالت شركة «جلاكسو سميثكلاين مصر»، إن شركة أدوية الحكمة البريطانية المقيدة في بورصة لندن تقدمت للاستحواذ على 91.2% من أسهمها، وهي حصة جلاكسو سميثكلاين ليمتد العالمية، بحسب خطاب وارد من الشركة نشرته في إفصاح للبورصة المصرية.

ووفقاً للخطاب الذي حصلت «الوطن» على صورة منه، فإن «جلاكسو سميثكلاين مصر» وقعت مذكرة شروط أساسية غير ملزمة بالصفقة مع الشركة البريطانية، وفي انتظار إجراء الفحص النافي للجهالة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتفاوض بشأن العقود النهائية، مشيرةً إلى أن الشركة البريطانية ستتقدم أولًا بعرض شراء إجباري لكامل أسهم جلاكسو سميثكلاين.

ولم يكشف الخطاب، عن المدى الزمني المتوقع لإتمام صفقة الاستحواذ المحتملة أو قيمتها، كما يتضمن إمكانية استحواذ الشركة البريطانية أيضا على شركات تابعة لجلاكسو سميثكلاين لتجارة الأدوية في تونس، وهو ما نقلته أيضا وكالة رويترز.

وسبق أن قرر مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين، في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة تقوم بدراسة دمج شركة أمون للصناعات الدوائية في الشركة من عدمه من جميع الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، وكشفت القوائم المالية المجمعة للشركة عن أول 9 أشهر من العام 2020، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 51.2%، على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 1.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2019.

وشركة جلاكسو سميثكلاين تأسست في يناير 1981، وهي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985، وتعمل بمجال المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية.