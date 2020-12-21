إيهاب سعيد: البورصة المصرية كانت الأقل تراجعا في العالم رغم كورونا

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحديث عن سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يهوي بالبورصة، كما أن بورصة المملكة العربية السعودية وكذلك بورصة دبي، تراجعت اليوم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، بينما البورصة المصرية كانت من أقل البورصات في العالم تراجعًا، ووصلت لـ2.8، وعدد كبير من الأسهم الصغيرة، توقف عليها التعامل نتيجة نسبة الـ10% انخفاض.

أسباب إيقاف التداولات على الدولار اليوم لمدة نصف ساعة

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه تم إيقاف التداولات والتعاملات على الدولار اليوم لمدة نصف ساعة للحد من الخسائر، موضحًا أن طبقا لإدارة البورصة في حالة انخفاض المؤشر أكثر من 5% ادارة البورصة توقف التعاملات لمدة نصف ساعة حتي تستعيد الناس الثقة وتهدأ الأمور وتعود التداولات مرة خري بصورة طبيعية.

توقف التعامل بالأسهم الصغيرة أمر طبيعي ووارد

وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الأسهم الصغيرة تراجعت بنسبة 7% خلال هذه الفترة وذلك عقب الارتفاع المشهود الفترة الماضية، كما أن توقف التعامل بالأسهم الصغيرة أمر طبيعي ووارد وذلك بعد النجاحات التي حقتها الأسهم الصغيرة والنجاحات الفترة الماضية مع ظهور أي اخبار سلبية الفترة الحالية من هذا النوع «بيكون طبيعي اننا ندخل في عمليات جني ارباح ولكن تشتد حدتها في هذه الفترة».

جني الأرباح في البورصة اشتدت حدتها بسبب الأخبار السلبية عن كورونا

وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن عمليات جني الأرباح اشتدت حدتها بسبب الأخبار السلبية التي يمر بها العالم من فيروس كورونا وتحور فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وظهور سلالات جديدة والوضع يحدث في معظم دول العام .