موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر لكرة اليد منافسة شرسة أمام نظيرة الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، وفي هذا الصدد تقدم جريدة «الوطن» استمرارا للأخبار الخدمية في مجال الرياضة موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد للرجال Handball world cup 2021 والقنوات الناقلة، وترددها.

موعد مباراة مصر والدنمارك في مباراة كأس العالم لكرة اليد للرجال

تنطلق صافرة الحكم لإعلان بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً وفقًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبرى، وفي تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الدنمارك لكأس اليد

ويتم بث مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، عبر قناة «أون تايم سبورت 1» ويعلق على المباراة المعلق الرياضي خالد خيري.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي: النايل سات

دقة العرض: إتش دي

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

خطوات تثبيت قناة «أون تايم سبورت» على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباريات كرة كأس اليد من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، في التقرير التالي:

- التأكد من تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على جهاز أو شاشة التلفزيون في المكان المخصص لذلك.

- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون، من خلال زر نقل البث على قنوات الاستقبال الأرضي من ريموت التحكم.

- في كثير من الأحيان تكون قناة «تايم سبورت» مثبتة بالفعل على القناة الثانية، لذلك يجب التأكد أولا من وجودها مثبتة من عدمه.

- في حالة إذا كانت القناة غير مثبتة، اضغط على زر الإعدادات الموجود بـ«ريموت التحكم» الخاص بالشاشة.

- ثم اضغط على الأيقونة الخاصة بالقنوات.

- اختر «توليف إعداد القناة».

- أخيرا ابحث عن كلمة «توليف تلقائي» واضغط عليها، ثم اختار بحث رقمي، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ويقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.