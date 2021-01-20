دليلك لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال «أون لاين»

انطلقت يوم الأربعاء، الموافق 13 يناير الجاري، بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تقام وتنظم بمصر، في نسختها الـ27، التي تعد أول بطولة عالمية تجرى في ظل جائحة فيروس كورونا؛ إذ وضعت اللجنة الطبية عددا من المعايير للإجراءات الاحترازية المشددة لتنظيم المباريات، حرصا من الدولة المصرية على إقامة البطولة بشكل لائق، في ظل ظروف استثنائية.

وفي كثير من الأحيان لا يتوفر لدى المشاهدين طرق مشاهدة المباريات عبر شاشات التليفزيون، لذلك حرصت الشركة المصرية للاتصالات على تلبية احتياجات العملاء، من خلال توفير طريقة لمشاهدتها «أون لاين»، عبر الهاتف المحمول، أو من جهاز الحاسوب، من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيدوهات الشهير «يوتيوب».

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات مشاهدة مباريات بطولة العالم لكرة اليد «أونلاين»، كالتالي:

خطوات مشاهدة بطولة العالم لكرة اليد «أونلاين»

- يمكن مشاهدة مباريات بطولة العالم لكرة اليد من خلال الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات «WE»، والبحث عن اللينك الخاص بالقناة الرسمية للشركة على اليوتيوب.

- كما يمكن الدخول مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بشركة المصرية للاتصالات، بالدخول على موقع يوتيوب، والبحث عن القناة الرسمية للشركة.

- ثم يقوم العميل باختيار البث المباشر للمباراة التي يرغب في مشاهدتها، سواء كانت مباراة قديمة؛ إذ تحتفظ الشركة بالبث الخاص بالمباريات على القناة، أو سواء المباراة التي تبث في الوقت الحالي.

- ويمكن الاطلاع على مواعيد المبارات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد، من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

القنوات الناقلة لمباريات بطولة العالم لكرة اليد

- يمكن مشاهدة مباريات بطولة العالم لكرة اليد من خلال قناة قناة OnTime Sports، أو من خلال قنوات التلفزيون المصري الأرضية.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد للرجال، انطلقت في 13 يناير الجاري، وحضر حفل الافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن تنتهي البطولة، 31 من الشهر ذاته.