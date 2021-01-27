«الأورمان» إعمار 3498 منزل ضمن مبادرة خير بالتقسيط بالمنيا

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات المنيا، نجح فى إعادة إعمار وتعريش 3498 منزل في قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأوضح «شعبان»، أنه لتسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا، دشنت جمعية الأورمان بالمنيا مبادرة «خير بالتقسيط»، بغرض إشراك جميع المواطنين فى تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك، للأسر الأولى بالرعاية، ولتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.

قال «شعبان»، إنه يمكن للمتبرعين التبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الأبواب والشبابيك، بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 أشهر، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ250 جنيها، وبسهم تسقيف البيوت بـ500 جنيها.

ولفت إلى أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر والأشد احتياجًا.

يذكر أنه منذ انطلاق مشروع أكفل قرية فقيرة ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف 20186 منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، خلال الفترة الماضية.

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