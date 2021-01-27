«الصحة العالمية» تؤكد ضمان التوزيع الآمن للقاح كورونا بين الدول

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، إن المنظمة شكلت فريقا يعكف على التواصل بين وزارات الصحة من مختلف الدول وشركات الأدوية لتحقيق توزيع اللقاحات علي الدول بشكل آمن.

وتابع المنظري في إجابته على سؤال «الوطن» الذي طرح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أن الشركات أكدت على التوزيع الآمن وتوفير اللقاح للدول بالإضافة إلى دعم المنظمة لزيادة خطوط الإنتاج.

لائحة اللقاحات المعتمدة خلال 3 أسابيع

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه بغضون الـ3 أسابيع المقبلة ستصدر منظمة الصحة العالمية قائمة اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط أن هناك 3 سلالات جديدة لفيروس كورونا ظهرت في الإقليم في 10 دول.

وتابع «برينان» خلال كلمته أن كوفاكس سوف يقوم بتوفير 25 مليون جرعة للقاح كورونا في شهر فبراير المقبل، وبنهاية شهر ديسمبر سيوفر أيضا 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في كوفاكس.

ومن جانبه قال الدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمنظمة، إن المنظمة تجري مجموعة من التحاليل للتأكد من مدى سلامة اللقاح وفعاليته وبالفعل أجرت تحاليل على نطاق واسع وسط انتشار الجائحة لذلك للقاحات آمنة.

يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة «كوفيد-19» ولقاحات «كوفيد-19» في شرق المتوسط، والاستجابة لـ«كوفيد-19» في الأردن، والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

يتحدث خلال المؤتمر المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، ومدير الطوارئ الصحية الإقليمي الدكتور ريتشارد برنان، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية الدكتور إيفان هوتن، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور كريستينا ماريا بروفيلي.