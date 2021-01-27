وكيل البنك المركزي: فتح حسابات للشباب من سن 16 لا يتعارض مع القانون

أكد جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزي، عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب من 16 وحتى 21 عاماً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

قال «نجم»، في خطاب للبنوك، إنه استناداً لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال؛ تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية، المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات الشباب

وأوضح وكيل البنك المركزي، أنه في ضوء ما تقدم، يتعين الاهتمام بفئة الشباب المذكورة من خلال تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

وتابع أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وأن البنك المركزي المصري حريص على دمج الشباب في القطاع المصرفي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.

وأعلن البنك المركزى، أمس، السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة، بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، ووجه البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكل الضوابط والتعليمات ذات الصلة، كما شدد على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

وتوقع مصدر مصرفي، أن يفصل البنك المركزي في كتاب دوري لاحق للبنوك، اشتراطات وضوابط الخدمة الجديدة التي من المقرر إتاحتها بالبنوك قريباً.