«الصحة العالمية»: من الصعب تطعيم سكان العالم ونستهدف 20% منهم

قال الدكتور إيفان هوتين، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة والعالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن لقاح كورونا صالح وفعال للفئات البالغة جميعا.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة عن طريق الزووم، أنه لايوجد مشكلة في حصول الحوامل على لقاح فيروس كورونا، ولكن المنظمة تخشى حدوث أي مضاعفات؛ لذلك لا يجب الحصول على اللقاح، خاصة للحوامل والأطفال وكذلك بعض الحالات التي يتسبب فيها الطعم في حدوث مضاعفات كالذين يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط إن توفير اللقاحات بالكميات المطلوبة تحدٍ كبير، ولكن كوفاكس سيوفر اللقاحات في إطار الاتفاقات والمؤشرات الأولية، لافتة إلى أنه من الصعب تطعيم جميع سكان الأرض ونستهدف 20% من سكان الدول ومن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.

وتابع خلال كلمته إن دول إقليم شرق المتوسط قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبلغت عدد المختبرات نحو 450 مختبرا، إلى جانب تعزيز الرعايات المركزة ومكافحة وإجراءات العدوى.

يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة «كوفيد-19» ولقاحات «كوفيد-19» في شرق المتوسط، والاستجابة لـ«كوفيد-19» في الأردن، والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

يتحدث خلال المؤتمر المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، ومدير الطوارئ الصحية الإقليمي الدكتور ريتشارد برنان، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية الدكتور إيفان هوتن، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور كريستينا ماريا بروفيلي.