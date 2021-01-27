روسيا: واشنطن وافقت على تمديد معاهدة «ستارت 3» بشروطنا

صدق مجلس النواب الروسي على تمديد معاهدة «ستارت» الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز» عربية في نبأ عاجل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا اتفقت مع أمريكا على تمديد معاهدة «ستارت 3»، وفقا لشروط موسكو.

وأضاف ريابكوف، أن روسيا ستعمل من خلال المفاوضات مع أمريكا لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح، قائلا: «من المهم أننا تمكنا من الحفاظ على أحد عناصر الهيكل الدولي في مجال الاستقرار الاستراتيجي، أقول هذا على الرغم من عدم انتهاء إجراءاتنا الداخلية،إنه انعكاس لمسؤولية روسيا تجاه مسألة الحد من التسلح».

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسى،عن أمله في إحراز تقدم في هذا المجال بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الروسية الأمريكية، قائلا: «مرة أخرى أؤكد أننا سنعمل لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح من خلال مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة ونعول على إمكانية عقد مشاورات سريعة ثم إطلاق المفاوضات بعد أن يتم تشكيل فريق السياسة الخارجية في واشنطن».

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا وأمريكا بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة فى 8 أبريل 2010 والتي تنتهي في 5 فبراير.

ومن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026، وفقا للوثيقة المقدمة.

فى السياق، رحبت الصين بتميد المعاهدة وأعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بكين بالاتفاق بين أمريكا وروسيا على تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الرئيسين الأمريكى والصيني اتفقا في أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي بايدن منصبه، على تمديد المعاهدة، التي كان من المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير المقبل، موضحا أن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية سيسهم في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام والأمن.