مطروح تسجل 14 ألف طلب تصالح لعقارات مخالفة بـ118 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تلقت حتى الآن 14 ألفا و695 طلبا للتصالح في مخالفات البناء باجمالى متحصلات بلغ نحو 118 مليون جنيه.

وقال شعيب، اليوم، إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مستمرة فى مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالإضافة إلى المركز التكنولوجي الرئيسي بديوان عام المحافظة، في تلقي طلبات المواطنين خلال الفترة الصباحية والمسائية وأيام العطلات والأجازات الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.

وأكد أن العاملين فى المراكز التكنولوجية يقدمون جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي نحو تشجيع المواطنين والتيسير لهم بشأن ملف التصالح في جميع مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأشار إلى أنه على المتقدم للتصالح خلال شهر يناير الجاري أن يسقوم بسداد نسبة 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و 40% حالة قيامه بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية قبل 31 ديسمبر 2020.

ونبه محافظ مطروح على رؤساء المراكز ومدن المحافظة بضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة إرتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين، وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة، بالإضافة إلى الإستمرار فى أعمال التطهير والرش الدوري لجميع المقار وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وناشد محافظ مطروح المواطنين من أصحاب العقارات المخالفة بسرعة التحرك وتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وإستغلال مد المهلة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون المنظم للتصالح.