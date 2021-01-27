تحصيل 22 مليون جنيه جدية تصالح في مخالفات البناء بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن لجنة تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء تستكمل أعمالها بكافة مدن المحافظة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح إلى ثلاثة أشهر أخرى، كما تتابع لجان المعاينة أعمالها على الواقع.

وقال المحافظ، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ بلغ 1413 طلبًا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 22 مليون و242040 جنيهًا، منها مليون و66 ألف قيمة رسوم معاينة، و21 مليونًا و175190 جنيهًا تمثل نسبة 25% من قيمة البناء.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 75 طلبًا، وجرى تحصيل 82 ألف جنيه منهم رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة ال 25% 5 مليون و169168 جنيهًا.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 1338 طلبًا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 985 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة سداد رسوم نسبة 25% نحو 15 مليونًا و169168 جنيه.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة بلغ 299 طلب حتى الآن، ووصل إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات بها إلى 431246 جنيهًا.

وفي مدينة طور سيناء، بلغ عدد الطلبات 1688 طلبًا حتى الآن، وإجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 6 ملايين و880 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبورديس 219 طلبًا، وإجمالي ما جرى تحصيله 684118 جنيهًا، كما بلغ عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة رأس سدر، 1184 طلبًا، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله بمدينة 4 ملايين و326 ألفا و963 جنيه.