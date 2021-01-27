عاجل.. النيابة تتحفظ على هاتف طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

كشفت مصادر قضائية ذات صلة بالتحقيقات الجارية في واقعة طبيب الأسنان المتحرش، أن النيابة العامة، تحفظت على هاتف المتهم، وتم تحريزه وإرساله إلى مصلحة الأدلة الجنائية، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بموافاتها بنتائج ما توصلت إليه أعمال الفحص.

وأوضحت المصادر، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته خلال جلسة التحقيق معه، بتهمة ممارسة الشذوذ مع زبائنه وتصويرهم بالفيديو، وإجبارهم على مواصلة جريمته النكراء خشية فضحهم، موضحا أن أحد الضحايا تجاوب معه ومارس معه تلك الأفعال المشينة داخل عيادته لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة، قد تسلمت فلاشة محمل عليها مقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، وأنها تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم.

وأوضحت مصادر، أن النيابة العامة واجهت المتهم بتلك الأدلة خلال جلسة التحقيق معه، التي استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وأن المتهم انهار واعترف بصحة الواقعة.

وأشارت إلى أن النيابة العامة، واجهت المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.