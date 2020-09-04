النيابة تباشر التحقيق مع طبيب الأسنان المتحرش في 3 بلاغات

قالت مصادر مطلعة في واقعة اتهام طبيب أسنان الحي الراقي، بالتحرش بـ"الرجال"، إن نيابة الدقي، أرسلت البلاغ الجديد القادم من تاجر في حلوان، الذي يتهم فيه طبيبًا بالتحرش إلى نيابة الاستئناف، لضمه إلى ملف القضية، التي تضم بلاغين من عباس أبوالحسن وتميم حسن.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به فنان ضد طبيب الأسنان، عن طريق محاميه حسن أبوالعينين، يتهمه بالتحرش.

وقالت مصادر إن البلاغ الجديد تم تقديمه لجهات التحقيق بالنيابة العامة بشمال الجيزة، التى أحالته إلى نيابة استئناف القاهرة، التى تباشر التحقيقات فى الواقعة.

وأضافت المصادر أن مقدم البلاغ تاجر من مدينة حلوان، وكان توجه للطبيب للكشف على أسنانه، وتحرش به الأخير، بملامسة أعضائه الذكورية، فنهره وغادر العيادة على الفور.

وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانًا، قالت فيه إنها تلقت يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020 عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.