22 فبراير امتحانات الفصل الأول بجامعة المنيا والجداول الأسبوع المقبل

وجه الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عمداء الكليات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب الجامعة الأسبوع المقبل. ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة وصفحات الكليات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات ستبدأ اعتباراً من 22 فبراير، وتستمر لثلاثة أسابيع متصلة، وسيتخللها امتحانات الشفوي والعملي، وفق الجداول التي تضعها الكليات طبقاً لطبيعة الدراسة والمقررات بها.

وشدد رئيس الجامعة على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد لإعلان جميع النتائج كحد أقصى في السابع عشر من مارس، وذلك من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعاً في إنجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، وضماناً لانتظام الدراسة بالفصل الدراسة الثاني الذي سيبدأ بالأسبوع التالي عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا بمقره المُؤقت بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وبحضور الطالب خيري فرغلي أمين اتحاد طلاب الجامعة؛ وذلك لمناقشة خطة الجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والسياسات والجهود الداعمة لتمكين نجاح هذه الخطة بما يحفظ صحة وسلامة الطلاب، وتعزيز التكامل والتعاون مع كافة قطاعات الجامعة المختصة ورفع كفاءة مرافقها، وتحسين بيئة ومناخ العمل خلال فترة الامتحانات.

وفي السياق أكد عبد النبي، قرب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ لـ 4 مدرجات واستلامها من الشركة المنفذة ودخولها الخدمة، تعزيزاً للطاقة الاستيعابية بالمدرجات الجامعية، وبما يُساهم في تقليل الكثافة الطلابية خلال فترة الامتحانات، وذلك بعد الحاجة الماسة إلى زيادة المسافات البينية بين الطلاب تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تناول الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن موقف كليات القطاع الطبي واستعداداتها لآليات تنفيذ الاختبارات الإلكترونية وإعدادها لبلوكات بنوك الأسئلة ومراجعتها من قبل مركز القياس والتقويم بالجامعة، وذلك لارتباطها لبدء إقرار الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بالفصل الدراسي الثاني، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية الذي يُمثل نقلة نوعية كبيرة ترسخ الواقع الجديد الذي تشهده الجامعة في تعزيز قدرتها وكفاءتها التكنولوجية بإضافة صرح جديد لمسيرة إنجازها يضم أكثر من 4000 جهاز حاسب آلي.

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