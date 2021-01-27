تجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما في قضية الاتجار بالبشر

قبلت اليوم الدائرة 32، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل «فتاة التيك توك» مودة الأدهم، وقررت استمرار حبسها 45 يوما، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها فى قضية «الاتجار بالبشر».

وتواجه حنين حسام، ومودة الأدهم، اتهامات بالاتجار بالبشر، إلى جانب عدد من التهم الأخرى التي تضمنت التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.

وحصلت الفتاتان، على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما، باستثناء الاتجار بالبشر، لتقوم النيابة بتجديد حبس المتهمتين 15 يوما على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة، في وقت سابق، أنه جرى اتهام فتاتي «التيك توك»، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين بالاتجار بالبشر، على خلفية قيامهما باستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، وتحريض على الدعارة، لتحقيق منافع مادية.

واعتبرت النيابة، أنّ ذلك يعد استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي، وحاجة المجني عليهن للمال، بالإضافة إلى سوء حالتهم الاجتماعية، بعد إعطاء وعود لهن بصرف مبالغ مالية لهن، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت حنين حسام، قد ظهرت في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، قبل إلقاء القبض عليها في إبريل الماضي، دعت خلاله الفتيات إلى العمل من المنزل بمقابل مادي مرتفع للغاية، بإجراء محادثات عبر التطبيقات لهدف الإعلان عن أنفسهن ومحاولة إغواء الشباب للحصول على تحويلات مالية.