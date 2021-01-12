محامي مودة الأدهم: حسابات وهمية وراء الصور المخلة لموكلتي

قال المحامي محمود السويفي، محامى مودة الأدهم، إن المحكمة خففت العقوبة عن موكلته من السجن والغرامة إلى الغرامة فقط، موجها شكره إلى القضاء المصري، موضحا أن المحكمة ألغعت عقوبة الحبس الصادرة بحق مودة، واكتفت بما عدا ذلك بحكم الغرامة.

وكشف عن أن الغرامة لم تكن بخصوص تهمة التحريض على الفسق ومخالفة قيم المجتمع، مشددا على أن موكلته بريئة من ذلك، لأن كل الحسابات التي تنشر صور وفيديوهات مخلة لها «متركبة»، حسابات وهمية لا تديرها موكلته.

وأضاف «السويفي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ومن تقديم الإعلامي سيد علي: «لهذا تم إلغاء حكم الحبس بالنسبة لاتهام التحريض على الفسق ومخالفة القيم وما إلى ذلك، لأنها اتهامات بالأساس ليس لنا علاقة بها، وهذا ما ثبت من خلال المستندات التي قدمناها، لافتا إلى أن الناس أخذت فكرة بصفة عامة.