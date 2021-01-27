نائبة تتقدم بمشروع قانون لإضافة الأطقم الطبية لصندوق تكريم الشهداء

تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون.

وقالت النائبة، إنَّها تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة الأولى في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، مؤكّدة أنَّه لا يمكن لأحد أن ينكر التزام الدولة برعاية الاطقم الطبية وأيضًا تكريم شهداء الوطن، خاصة وانه ولا يمكن ان يتغافل احد الجهود التي تبذل من قبل الأطقم الطبية في مصر من التضحيات الإنسانية لمجابهة جائحة كورونا، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من أرواح البشر.

وأشارت البرلمانية، إلى أنَّ الدولة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا، نظرًا لتصدّرهم للمشهد العالمي بحكم تواجدهم في خطوط الدفاع الاولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين، مؤكدة أنه في ظل الجائحة تقف الأطقم الطبية كجنود في الخطوط الأمامية ضد الفيروس من أطباء وممرضين، ولم يمتلك المتعافون سوى الخوف من تداعيات لاحقة، والكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم إلا توديع موتاهم بينما تظل الأطقم الطبية حائط الصد للوباء القاتل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنَّه نظرًا لما أكّدته دار الافتاء على لسان أمينها العام أنَّ المتوفي بفيروس كورونا يعتبر من الشهداء، كما أن المصاب بهذا الفيروس عليه أن يرضي بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية، وفي حالة وفاته فيكون شهيدًا، متابعة أنَّه كان لابد من التقدم بهذا القانون كي يتمّ ضم الأطقم الطبية ضمن الفئات التي يشملهم قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وأكّدت أنَّ نص الدستور في المادة 16 منه على أنَّ «تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».