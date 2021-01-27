محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر «صور»

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد.

وعبر اللواء عادل الغضبان عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة بورسعيد، التي تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية في تاريخها، مؤكدا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين مصر والفلبين.

وتناول اللقاء الحديث حول عددا من الملفات الخاصة، بدعم العلاقات بين البلدين، وتطرقا إلى التنمية الصناعية والاستثمارية التي حدثت ببورسعيد مؤخرا، وإنشاء مشروعات عملاقة تدخل لأول مرة أرض المحافظة، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد، التي كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، وتحظى باهتمام العالم، الأمر الذي ساهم في توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار، وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بالمحافظة.

وعرض خلال اللقاء فيلما تسجيليا عن إنجازات ومشروعات محافظة بورسعيد، خلال الفترة الحالية، وكذلك شرح موجز عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس والتنمية، التي شهدتها منطقة القناة مؤخرا

من جانبه، أعرب سفير دولة الفلبين، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، مشيرا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة معها.

وأشاد السفير بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة، في إطار تحقيق التنمية الشاملة، خاصة في محافظة بورسعيد، مؤكدا أهمية التبادل التجاري بين البلدين في ظل الروابط القوية التي تجمع بينهما.