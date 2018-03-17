سفير مصر في الفلبين لـ"الوطن": إقبال الجالية على التصويت "ممتاز"

قال السفير أحمد عزت، سفير مصر لدى الفلبين، إن إقبال الجالية المصرية في مانيلا اليوم الأول، للانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، كان ممتازا.

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "من المتوقع أن يكون إقبال المواطنين على التصويت اليوم وغدا، أفضل من اليوم الأول للانتخابات، نظرا لأن أمس كان يوم عمل في الفلبين"، مشيرا إلى أن الجالية المصرية في الفلبين ليست كبيرة مثل دول أخرى.

وأكد أن السفارة تواصلت قبل الانتخابات مع الجالية المصرية في الفلبين، واجتمعت مع الكثير منها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.