1048 جرعة تطعيم للأطقم الطبية في 12 مستشفى بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء للحقن بلقاح التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 (سينوفارم) للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بمستشفى أسوان التخصصي العام، والمخصص لعزل حالات الإصابة بكورونا، بمنطقة الصداقة الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم، لحماية صحة المواطنين داخل 12 مستشفى على مستوى المحافظة، بإجمالي 1048 جرعة تطعيم.

وخلال حقن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، كأول متلق للقاح اطمأن محافظ أسوان على منظومة توزيع التطعيم على الأطقم الطبية، بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعة الثانية مع الكشف المبدئي، من قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر، للاطمئنان على الحالة الصحية له.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للأطقم الطبية بمستشفى عزل أسوان، وكل العاملين بالقطاع الصحي من الجيش الأبيض بالمحافظة، لدورهم الوطني والبطولي الملموس، للوقوف على قلب رجل واحد، للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

واستفسر المحافظ عن الموقف الصحي للحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفى، التي شهدت تناقصا واضحا في نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لتصل إلى 53 مريضا فقط، مقدما خالص أمنياته لهؤلاء المرضى، بأن يتماثلوا للشفاء العاجل، وخروجهم فى أقرب وقت ممكن.