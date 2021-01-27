أول الحاصلين على لقاح كورونا بمطروح: آمن وليس له أعراض (صور)

قال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، وأول الحاصلين على لقاح كورونا على مستوى محافظة مطروح، إن «اللقاح آمن وشرف لي الحصول عليه».

وبدأت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في مطروح، من خلال مديرية الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، من مستشفى عزل النجيلة أول مستشفى حجر صحي في مصر، حيث حصل مدير عام الطب الوقائي على أول تطعيم.

وأضاف «الشناوي» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن «اللقاح ممتاز، ومن شركة عالمية كبيرة، وأنا أول من تطوعت لتلقيه، حتى أكون قدوة لجميع زملائى من الأطباء فى مستشفيات العزل ومستشفيات الفرز والإحالة، وأرسل من خلال ذلك رسالة طمانة للجميع».

وأشار إلى أن القيادة السياسية تخاف على جيش مصر الأبيض، وحرصت كأول دولة فى أفريقيا على توفير اللقاح،والذي يعد من أفضل اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد «حصلت عليه حتى لا يخاف أحد، ولا يوجد أيي أضرار منه، وسيحمي جميع الحاصلين عليه من أى عدوى أو إصابة».

ولفت «الشناوي» إلى أن جميع العاملين في مستشفى عزل النجيلة حاليًا يحصلون على اللقاح، حيث كان هو أول الحاصلين عليه ثم مدير المستشفى الدكتور محمد طالب، ويجرى حاليًا حصول باقي أفراد الأطقم الطبية والتمريض والفنيين وأخصائي التحاليل والعمال والإداريين على اللقاح.

ورصدت «الوطن» بالصور تلقي الدكتور شريف الشناوي مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، والدكتور محمد طالب مدير عام مستشفى عزل النجيلة للقاح، داخل المستشفى، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد البلتاجي، وذلك بعد خضوعهم للفحص وتوقيعهم على إقرار بالموافقة على الحصول على اللقاح، واتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة المتبع خلال عملية تلقي اللقاح، وسيتم إعطاء التطعيم عقب ذلك في مستشفيي الصدر والحميات في مطروح، ثم مستشفيات الفرز والإحالة وباقي المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى.