رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «مستشفى 500 500»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد «مستشفى 500 500»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يمثله مشروع «مستشفى 500500» من أهمية كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع هذا المشروع بنفسه؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به، لافتا إلى أننا كدولة ملتزمون بالعمل على استكماله.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد، موضحا أن عملية تنفيذ المستشفى ستتم على 3 مراحل، مشيرا إلى ما أنجز من أعمال حتى الآن، والتي تضمن إقامة 80 غرفة لإقامة المرضي والرعاية المركزة، وجناحين للعيادات الخارجية للتخصصات كافة، بطاقه استيعابية 900 مريض/ يوم، ووحدة «مُخصصة للإجراءات التشخيصية والعلاجية الصغرى بطاقة استيعابية 214 مريضا/ يوم، وعلاج كيميائي لليوم الواحد بواقع 65 كرسي تخدم 175 مريضا/يوم، وعلاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 10 أسرة، وأشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض/ يوم»، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات كبرى، و4 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215 مريضا/يوم، و4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغيرالطبية، وسكن الأطباء.

وأشار الوزير إلى التكلفة التقديرية لإنشاء المرحلة الأولى، التي تتضمن إنشاء وتشطيب مبنى «إقامة المرضى، والعيادات الخارجية، والخدمات، والربط»، وأعمال تنسيق الموقع والشبكات الرئيسية للكهرباء والصرف والمياه والحريق، وإنشاء محطة الخدمة المركزية المؤقتة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مكونات المشروع، موضحا أنه يضم 4 مبان للعيادات الخارجية، و6 أخرى لإقامة المرضى، إلى جانب مبنى الأبحاث والمبنى الإداري، وقاعة المؤتمرات.