الإسكندرية تبحث إنشاء حي المنتزه ثالث والعرض على مجلس الوزراء

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، على اعتماد توصيات لجنة التقسيم الإداري المشكلة بقرار المحافظ، برئاسة السكرتير العام المساعد، على إنشاء حي المنتزه ثالث، على أن يتم عرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار يأتي لصالح المواطن السكندري، لتخفيف الضغط على أحياء المنتزة أول وثاني، نظراً للكثافة السكانية العالية بتلك الأحياء، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مبنى خدمات متكامل لحي المنتزة ثالث، ووجه بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لبدء الأعمال وسرعة التنفيذ.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي، لمناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور نائبي المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، إضافة إلى اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الأحياء، ومسئولي الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتنقسم مدينة الإسكندرية إلى 9 أحياء رئيسية، تشمل حي أول منتزه، وحي ثاني المنتزه، وحي شرق الإسكندرية، وحي وسط الإسكندرية، وحي غرب الإسكندرية، وحي الجمرك، وحي العجمي، وحي أول العامرية، وحي ثاني العامرية، الأمر الذي يبشر بوجود حي عاشر في تلك المحافظة الكبرى، التي تُعد العاصمة الثانية لمصر.

ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 5 ملايين و200 ألف نسمة، وفقاً لتعداد عام 2018، وتنشط بها الحركة التجارية، بفضل الأعداد الهائلة التي ترتاد المحافظة سنوياً، من أجل قضاء العطلات الصيفية، وزيارة المحلات التي تزدهر بكافة أنواع السلع والمنتجات المختلفة، فضلاً عن أشهر المطاعم والكافيهات.